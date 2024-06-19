Русских кормили «как попало», лишь бы дешевле: В деле о массовых отравлениях в России новые детали. Задержан повар

Россию потрясла крупнейшая за 30 лет вспышка ботулизма. В деле о массовых отравлениях появляются новые детали, шокирующие своими масштабами: русских кормили «как попало», лишь бы было дешевле бизнесменам.
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