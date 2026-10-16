Apple и Nvidia оказались среди крупнейших спонсоров нового бального зала Белого дома. Многие доноры имеют деловые интересы, зависящие от решений федеральных властей, пишет The Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В США произошел н...
- В России отреагир...
- В России отреагир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым