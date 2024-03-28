В компании "Русагро" помогают сотрудникам найти дело всей жизни

Далеко не каждому удается найти работу по душе, так, чтобы она приносила удовольствие. Бывает, что человек получил определенную специальность, а поработав некоторое время, понимает, что это не его и начинает искать другое направление деятельности.
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