Кэм Уитмор – MVP Летней лиги НБА

Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор признан MVP Летней лиги НБА 2023 года. 19-летний игрок набирал в среднем 20,4 очка, 5,6 подбора, 3,0 перехвата и 2,3 передачи в пяти матчах турнира.
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