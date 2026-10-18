Crude Oil Prices Expected To Continue Higher! Crude Oil Futures NYMEX:CL1! RT_Money In this Weekly Market Forecast, we will analyze the CRUDE OIL for the week of Oct 19-23rd.
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