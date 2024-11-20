В России могут сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

Соответствующий законопроект представили депутаты Государственной думы Депутаты Государственной думы от ЛДПР, возглавляемые председателем Комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, представили законопроект, который предлагает сократить срок владения недвижимым имуществом для освобождения от уплаты НДФЛ с дохода от его продажи с пяти до трех лет.