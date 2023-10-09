Telegraph: США и Британия добиваются расширения ЕС для допфинансирования Украины

США и Британия призывают ЕС расширить свой состав, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Киева, а также пытаются заставить Евросоюз предоставить Украине статус члена европейского содружества, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.
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