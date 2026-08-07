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Жители Черниговской области отказываются от эвакуации

Жители Черниговской области отказываются от эвакуации

Жители приграничных районов Черниговской области массово отказываются покидать свои дома, несмотря на требования властей.

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