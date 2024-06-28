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Царьград

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Депутата новосибирского горсовета Игоря Украинцева не выпустили из СИЗО

Депутата новосибирского горсовета Игоря Украинцева не выпустили из СИЗО

Украинцева задержали в конце мая по подозрению в получении взятки в сумме 3,5 млн рублей.Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда оставила без изменений постановление Центрального районного суда от 31 мая об избрании меры пресечения в отношении депутата горсовета Игоря Украинцева в виде заключения под сражу.

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