Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кедми – шпион или разведчик?

Кедми – шпион или разведчик?

Насколько я понял (могу ошибаться), почитаемый многими россиянами Яков Кедми, давно осевший в Москве, покинул (вслед за Сатановским, также ранее не менее почитаемым) программу Соловьёва после скандального спора 31 октября прошлого года, где с пеной у рта истерил на предмет того, что, мол, израильская армия не бомбит мирных палестинцев и никто не может её учить, как воевать.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Да, я тоже считала Кедми шпионом! Да,достаточно умный, но он ещё в юности предал Родину и стал предателем! Такие люди - не меняются. Не думаю, что Соловьёв это не понимал!
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1 д.
алекс кузь
Может кедми и шпион. Его ловят. Но рассуждает он вполне здраво. Его ,как многих советских, наверняка, бесит то, что в рф уровень самоуважения гражан массово рухнул под прессом пропаганды и спланированной нищеты. Угроза увольнения с работы с окладом от 80000 руб , ставит людей в ступор , это офицеры, журналисты, интелегенция. А кому , тогда , свою родину защищать.
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21 час.
Людмила Фирстова
алекс кузь, комментарий явного провокатора и не из России!Это кто потерял самоуважение, где вы видите нищету?Вы про свою Хохляндию написали?
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19 час.

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