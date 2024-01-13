Кедми – шпион или разведчик?

ТН Татьяна Новикова Да, я тоже считала Кедми шпионом! Да,достаточно умный, но он ещё в юности предал Родину и стал предателем! Такие люди - не меняются. Не думаю, что Соловьёв это не понимал!

алекс кузь Может кедми и шпион. Его ловят. Но рассуждает он вполне здраво. Его ,как многих советских, наверняка, бесит то, что в рф уровень самоуважения гражан массово рухнул под прессом пропаганды и спланированной нищеты. Угроза увольнения с работы с окладом от 80000 руб , ставит людей в ступор , это офицеры, журналисты, интелегенция. А кому , тогда , свою родину защищать.