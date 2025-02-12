В Омске на новые остановки выделили 33 миллиона. Остановочные павильоны с лавочками и урнами должны появиться до середины августа.
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В Омске на новые остановки выделили 33 миллиона. Остановочные павильоны с лавочками и урнами должны появиться до середины августа.