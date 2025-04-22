Русская весна
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Русская весна

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История рядом: тропами двух войн

История рядом: тропами двух войн

В период школьных каникул в жизни города Жуковского произошло важное событие. 5 апреля педагоги-руководители и воспитанники православного военно-патриотического клуба «Витязь» и спортивно-туристского клуба «Крылья» отправились в многодневный поход первой категории сложности, посвящённый памяти русских воинов разных поколений и Дню Великой Победы.

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