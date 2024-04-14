Глава МИД Польши призвал США выделить помощь Украине и Израилю после атак Ирана

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя атаку Ирана по территории Израиля, призвал спикера палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование проект по помощи для Украины и еврейского государства.
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