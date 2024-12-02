Председатель ПК ВСНП заявил о готовности развивать традиционную дружбу с Грецией

Афины, 30 ноября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи во время своего официального дружественного визита в Грецию с 27 по 30 ноября выразил намерение КНР развивать традиционную дружбу с Грецией и укреплять взаимную поддержку.