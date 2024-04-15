Чем можно заболеть, съев жареную корюшку, объяснила врач Гончар

Корюшка — один из гастрономических символов Петербурга и знаковый сезонный деликатес. Эту рыбу сложно назвать суперфудом или рекордсменом по содержанию витаминов, но и особых противопоказаний к употреблению в повседневном питании у нее тоже нет.