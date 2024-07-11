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Царьград

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Хуниор Алонсо официально вернулся из "Краснодара" в "Атлетико Минейро"

Хуниор Алонсо официально вернулся из "Краснодара" в "Атлетико Минейро"

Бразильский клуб выплатил компенсацию за футболиста.Накануне пресс-служба ФК "Краснодар" сообщила о том, что центральный защитник Хуниор Алонсо возвращается в Бразилию.

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