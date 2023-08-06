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Кисида на церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы обвинил Россию в том, что она угрожает ядерным оружием

Руководитель японского правительства Фумио Кисида на церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы обвинил Москву в том, что она угрожает ядерным оружием.

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Комментарии
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Андрей Валерьевич
Да совсем  самураи ( японцы )  себя не уважают ,наплевали  и на  своё прошлое и будущее.  Нация  без будущего  , пиндосы их готовят  -  на убой  в своих интересах.
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