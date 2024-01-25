Тульские студенты рассказали, какие возможности для реализации существуют в университете

Студенческие годы считаются по праву самыми яркими в жизни. А как в современном мире совместить учебу и активную социальную жизнь, расскажут студенты Тульского государственного университета в материале ТСН24.
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