Заняли 200 квадратов. Китай высадил свои войска на спорном острове возле Филиппин

Флаг Китайской Народной Республики установлен на рифе в знак утверждения суверенитета.Накануне стало известно о том, что береговая охрана Народно-освободительной армии Китая высадилась на спорном рифе возле Филиппин.
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