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Заняли 200 квадратов. Китай высадил свои войска на спорном острове возле Филиппин

Заняли 200 квадратов. Китай высадил свои войска на спорном острове возле Филиппин

Флаг Китайской Народной Республики установлен на рифе в знак утверждения суверенитета.Накануне стало известно о том, что береговая охрана Народно-освободительной армии Китая высадилась на спорном рифе возле Филиппин.

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