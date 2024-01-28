OilPrice: Севморпуть позволил России справиться с санкциями и оказался выгоден

© РИА Новости Рамиль Ситдиков Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Президент России Владимир Путин давно придает стратегическое значение освоению арктических ресурсов страны, пишет OilPrice.
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