Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Кровавый обычай: зачем в китайском царстве убивали женщину, родившую наследника престола

Кровавый обычай: зачем в китайском царстве убивали женщину, родившую наследника престола

Царство Вэй — одно из сильнейших государств Древнего Китая. Мрачный обычай оказался запечатлен в древнекитайских хрониках и стал уникальным примером ритуального матрицида, повлиявшего на развитие державы.

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