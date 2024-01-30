Кровавый обычай: зачем в китайском царстве убивали женщину, родившую наследника престола

Царство Вэй — одно из сильнейших государств Древнего Китая. Мрачный обычай оказался запечатлен в древнекитайских хрониках и стал уникальным примером ритуального матрицида, повлиявшего на развитие державы.
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