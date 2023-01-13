В новогодние праздники Ржевский мемориал Советскому солдату посетили более 10 тысяч человек

Фото: тверскаяобласть.рфТВЕРЬ Со 2 по 8 января Ржевский филиал Музея Победы, в который входит музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату, посетило порядка 11 тысяч человек, из них более 10 тысяч побывали на территории мемориала.