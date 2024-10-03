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Терапевт Волкова рассказала, от каких продуктов нужно отказаться после 40 лет

Терапевт Волкова рассказала, от каких продуктов нужно отказаться после 40 лет

Всем возрастным группам, особенно людям старше 40 лет, рекомендуется исключить из рациона ультрапереработанную пищу, потому что она содержит большое количество добавок и сахаров, которые вредны для организма.

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