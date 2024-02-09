Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Какие там партизаны? Минимум 80% населения против России настроены.ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖ...
  • Игорь Егоров
    Надо раз и навсегда определиться с этими господами... :"Если доктор сказал в морг, значит в морг"Либералов РФ вышв...
  • Игорь Егоров
    Это не партизаны, а подпольщики, партизаны обычно рвут коммуникации и уничтожают мелкие гарнизоны. Для начала партиза...ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖ...

Завезёте "ядрён-батон" на острова, тогда мы расчехлим СЯС у вас перед носом. Гатилов, из МИД РФ, англосаксам

Завезёте "ядрён-батон" на острова, тогда мы расчехлим СЯС у вас перед носом. Гатилов, из МИД РФ, англосаксам

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Постпред России, Геннадий Михайлович Гатилов, вчера совершенно справедливо заметил, что американцы готовят почву к возвращению своего ЯО в Великобританию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Очередная &quot;красная линия&quot; ? Которая почему то бледнеет до полного исчезновения по мере приближения к ней ! ? Сколько их уже было ! И назовите ХОТЬ ОДНУ  ПРИЧИНУ , по которой мы должны верить в эту !
Ответить
1 час.
АС
Александр Сысоев
Вам не терпится начать  ядерную войну?
Ответить
46 мин.

Картина дня

наверх