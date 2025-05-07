Россиянам рассказали о военкоре Михаиле Шестрикове

Он был свидетелем Нюрнберга и боев за Сталинград В рамках спецпроекта «Герои-военкоры» РИАМО сообщило о корреспонденте «Красной звезды», участнике крупнейших сражений, свидетеле Нюрнбергского процесса и авторе «Баллады о солдате» Михаиле Шестрикове.