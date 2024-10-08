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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У Ubisoft очередные проблемы: на компанию подали групповой иск в США за незаконн...

У Ubisoft очередные проблемы: на компанию подали групповой иск в США за незаконн...

У Ubisoft очередные проблемы: на компанию подали групповой иск в США за незаконную передачу данных игроковПохоже, что у компании Ubisoft появились новые проблемы: стало известно о подаче в США группового иска против компании, в котором её обвиняют в незаконной передаче данных игроков третьим лицам.

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