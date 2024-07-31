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Зампред хабаровского правительства арестован по делу об откатах на 6,5 млн руб.

Зампред хабаровского правительства арестован по делу об откатах на 6,5 млн руб.

Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов, задержанный по подозрению в получении особо крупных взяток при махинациях с контрактами, арестован на два месяца — до 29 сентября, сообщает «АиФ — Дальинформ» со ссылкой на решение суда.

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