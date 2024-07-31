Зампред хабаровского правительства арестован по делу об откатах на 6,5 млн руб.

Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов, задержанный по подозрению в получении особо крупных взяток при махинациях с контрактами, арестован на два месяца — до 29 сентября, сообщает «АиФ — Дальинформ» со ссылкой на решение суда.