«Аромат демократии»: посольство РФ о газовом сотрудничестве Венгрии и Латвии

Если Венгрия считает Латвию своим стратегическим партнером по энергетике, то почему бы ей не получать оттуда нефть и газ «с ароматом демократии».
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