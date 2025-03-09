Помощь НАТО не позволяет Украине захватить превосходство в конфликте с Украиной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от США и Североатлантического альянса, без них они не смогут выжить, написал в социальной сети X бывший американский разведчик Скотт Ритер.