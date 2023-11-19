Иордания отказывается «наводить порядок за Израилем» в Газе

Иордания исключила возможность контроля арабских стран над сектором Газа Израиль и США обсуждают сценарий введения в сектор Газа миротворцев, среди которых были бы представители арабских стран, однако Иордания такую возможность исключила, указав на нежелание становиться врагами для палестинцевФото: Alexander Ermochenko / Reuters Арабские страны после завершения войны в секторе Газа не станут отправлять туда войска для обеспечения безопасности анклава, заявил глава иорданского МИДа Айман Сафади на конференции по региональной безопасности в Бахрейне, пишет New York Times.