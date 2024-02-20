Под Новосибирском бронеавтомобиль «Тайфун» разогнали до максимальной скорости

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного под Новосибирском, отработали переброску личного состава к линии боевого соприкосновения по бездорожью и глубокому снегу на бронированной колёсной технике.
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