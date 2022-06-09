Volkswagen предложил уволиться сотрудникам в Нижнем Новгороде за шесть окладов

Немецкий автоконцерн Volkswagen предложил сотрудникам, задействованным на контрактной сборке автомобилей на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, добровольно уволиться с компенсацией шести окладов, сообщает 9 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюзы.