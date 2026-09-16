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Какие орфографические ошибки чаще всего допускали выпускники на ЕГЭ-2026

На ЕГЭ-2026 выпускники чаще всего ошибались в написании букв «н» и «нн», безударных гласных, словарных слов и мягкого знака в глагольных формах.

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