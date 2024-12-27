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Царьград

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Страшная разработка ученых: ИИ научился предсказывать дату смерти людей

Страшная разработка ученых: ИИ научился предсказывать дату смерти людей

Совместная разработка ученых из США, Дании и Швейцарии в области искусственного интеллекта (ИИ) способна шокировать обычных людей.

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