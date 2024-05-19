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Внутренний туризм в России в 2023 году достиг рекордной отметки в 78 млн

Внутренний туризм в России в 2023 году достиг рекордной отметки в 78 млн

Самыми популярными направлениями для российских туристов стали Краснодарский край, Москва и Московская область, причем Краснодарский край является круглогодичным курортом, а Москва остается центром делового туризмаВнутренний туризм в России в 2023 году побил исторический рекорд.

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