Внутренний туризм в России в 2023 году достиг рекордной отметки в 78 млн

Самыми популярными направлениями для российских туристов стали Краснодарский край, Москва и Московская область, причем Краснодарский край является круглогодичным курортом, а Москва остается центром делового туризмаВнутренний туризм в России в 2023 году побил исторический рекорд.
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