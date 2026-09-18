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Владимирские новости

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ДТП с лосем на Двориковском шоссе в Александрове

ДТП с лосем на Двориковском шоссе в Александрове

У автомобиля разбита передняя часть, информация о состоянии водителя уточняется. Ранее в Собинском районе на трассе М12 также сбили перебегавшего дорогу лося.

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