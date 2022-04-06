Экономист предсказал падение цен в России. Когда это произойдет?

"Продавцам надо убедиться, что это надолго, что это не на несколько дней, а устойчиво, стабильно, и послезавтра доллар будет стоить столько же или меньше, чем он стоит сегодня или будет стоить завтра", – сказал Зубец в интервью радио Sputnik.