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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о сезоне «Локомотива»: «Тихий ужас, ФНЛ все ближе. Клуб развалили за одно трансферное окно»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о начале сезона железнодорожников. «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ , набрав 7 очков в 9 матчах.

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