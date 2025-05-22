Терапевт Баркулова назвала «предвестников» инфаркта из-за переутомления на даче

За самочувствием в этом время следует особенно следить Работа на свежем воздухе, ухаживание за растениями или просто активный отдых однозначно полезны для физического и эмоционального здоровья, но на даче существуют опасности, о которых важно помнить.
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