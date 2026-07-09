Стало известно, во сколько обошлась тайная свадьба Shaman и Мизулиной

Молодожены отгуляли в ресторане «Большой» на Петровке.Pr Scr t.me/shaman_channelПевец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отмечали бракосочетание в московском ресторане втайне от прессы.