Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Скорбим !  А вот вопрос  : а куда девается пенсия тех , кто не дожил до её получения ????  Он,  сенатор пенсия , чай,...От инфаркта сконч...
  • карюкалов вячеслав
    Аксиома.Расчет «Гиацинта»...
  • Алина Белова
    Недоразвитый  человек.Кулеба сравнил за...

Путин: Силуанов будет плакать, если сказать ему о новых расходах бюджета

Путин: Силуанов будет плакать, если сказать ему о новых расходах бюджета

Президент России Владимир Путин пошутил, что министр финансов Антон Силуанов начнет плакать на просьбу о выделении дополнительных средств из бюджета, но все равно пообещал передать министру о появлении новой статьи расходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх