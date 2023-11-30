Путин: Силуанов будет плакать, если сказать ему о новых расходах бюджета

Президент России Владимир Путин пошутил, что министр финансов Антон Силуанов начнет плакать на просьбу о выделении дополнительных средств из бюджета, но все равно пообещал передать министру о появлении новой статьи расходов.
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