В Архангельской области за сутки Covid-19 заболел 121 человек

В это же время с коронавирусом госпитализировали 16 человек.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 31 архангелогородец; 17 жителей Мезенского района; 10 северодвинцев (двое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); по 9 новых случаев выявлено в Устьянском и Вельском районах; 8 — в Плесецком округе; по 5 — в городах Котласе и Новодвинске; по 4 — в Пинежском и Коношском районах; по 2 — в Вилегодском и Виноградовском округах, городах Коряжме и Мирном, а также в Лешуконском, Онежском, Шенкурском и Приморском районах; по 1 — в Каргопольском округе, а также в Красноборском и Няндомском районах.