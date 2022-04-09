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В Архангельской области за сутки Covid-19 заболел 121 человек

В Архангельской области за сутки Covid-19 заболел 121 человек

В это же время с коронавирусом госпитализировали 16 человек.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:  31 архангелогородец;  17 жителей Мезенского района;  10 северодвинцев (двое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);  по 9 новых случаев выявлено в Устьянском и Вельском районах;  8 — в Плесецком округе;  по 5 — в городах Котласе и Новодвинске;  по 4 — в Пинежском и Коношском районах;  по 2 — в Вилегодском и Виноградовском округах, городах Коряжме и Мирном, а также в Лешуконском, Онежском, Шенкурском и Приморском районах;  по 1 — в Каргопольском округе, а также в Красноборском и Няндомском районах.

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