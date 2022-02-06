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Вылегжанин о Большунове: «Чтобы с таким отрывом выиграть на Олимпийских играх... Я думаю, гонка войдет в историю»

Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

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