Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана

Представитель правительства Люксембурга заявил, что власти страны осведомлены о требованиях российского бизнесмена Михаила Фридмана относительно возвращения его активов, замороженных в этой европейской стране.
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