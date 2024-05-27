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Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана

Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана

Представитель правительства Люксембурга заявил, что власти страны осведомлены о требованиях российского бизнесмена Михаила Фридмана относительно возвращения его активов, замороженных в этой европейской стране.

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