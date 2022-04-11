«Я знаю, что ты сильно хочешь, но подожди немного, всё будет после концерта», — АРМИ спалили интимный разговор Ви и Чонгука

Есть вещи, которые АРМИ не могут забыть годами и то, о чем мы расскажем ниже — это одна из тех самых вещей! Ви (V) и Чонгук (Jungkook) попали в объективы камер на концерте, когда Золотой Макнэ беспардонно сел на бедра ничего не подозревающего ТэТэ.