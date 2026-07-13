Дубай намерен построить порт в обход Ормузского пролива – FT

Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщила газета The Financial Times.
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