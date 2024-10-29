Рогов: прорвана оборона украинской армии севернее Работино на ореховском направлении

Продвижение ВСУ на этом участке сведено на ноль Российские войска прорвали оборону украинской армии севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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