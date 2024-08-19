На фото: Адольф Гитлер смотрит на завоеванный и разрушенный Вестерплатте. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторую мировую войну выиграли американцы с украинцами, которые вместе воевали против Гитлера и Сталина.
Пора полякам узнать позорную историю своей страны
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Поляки тщетно пытались атаковать монастырь в Монте-Кассино. Погибло 5-ть тысяч поляков. Поляки поют тоскливую песню "Алые маки Монте-Кассино". Этот монастырь захватили марроканцы, которые обошли с тыла.
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12 час.
Traveller
Вот оно Монте-Кассино.
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12 час.
Traveller
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12 час.
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