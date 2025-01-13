Карагандинского спасателя наградили медалью "Ерлігі үшін"

Водителю – сотруднику пожарных автомобилей пожарной части № 17 Отдела по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района ДЧС Карагандинской области Сымбату Ещанову за образцовое исполнение служебных обязанностей при спасении людей вручили госнаграду – медаль «Ерлігі үшін».
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