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Татар-информ

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Помощь тренера Галимова и тень Шафранова: почему «Ак Барс» бессилен перед «Локо»

Помощь тренера Галимова и тень Шафранова: почему «Ак Барс» бессилен перед «Локо»

Отсутствие шайб в матче с «Локомотивом» еще раз подчеркнуло проблемы «Ак Барса» с дефицитом креатива впереди: от кризиса Хмелевского и спорной селекции до нехватки тренера по атаке вроде Шафранова.

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